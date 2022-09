Violento nubifragio sulla Capitale, allagamenti e disagi

Un forte temporale si è abbattuto su Roma accompagnato da tuoni e fulmini. Strade allagate e disagi alla circolazione soprattutto nel quadrante Sud della città. L'allerta meteo della Protezione

Civile regionale, lanciata per tutta la giornata di ieri fino a questa mattina, prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali per la regione Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su bacini costieri sud.