Anna Politkvovskaja, 16 anni fa l'omicidio a Mosca della giornalista "scomoda" di Novaja Gazeta

“Sono una reietta. E’ questo il risultato principale del mio lavoro di giornalista in Cecenia e della pubblicazione all’estero dei miei libri sulla vita in Russia e sul conflitto ceceno”.

Questo diceva Anna Politkvovskaja, giornalista e scrittrice russo-americana, nata il 30 agosto 1958 e morta il 7 ottobre 2006, uccisa in un agguato a Mosca.

Stava rientrando a casa. L’hanno freddata con 4 colpi di pistola (una Makarov arma di standard militare) mentre aspettava l’ascensore. 4 colpi di cui l’ultimo, quello di sicurezza, esploso dal killer quando lei, probabilmente, era ancora viva.

Il 5 ottobre 2006 la Politkovskaya aveva rilasciato un'intervista a Radio Svodoba durante la quale affermava senza indugi che Kadyrov (noto alle cronaca come il “macellaio” di Grozny e che oggi è disponibile a mandare in guerra i suoi tre figli minorenni) era un "codardo armato fino ai denti”, "lo Stalin dei nostri giorni". L’ultimo articolo sul quale stava lavorando, secondo le cronache, voleva documentare la tortura e l'uccisione di due persone da parte di un corpo delle forze dell'ordine (Kadiroti) comandato dallo stesso Kadyrov.

Per la pura casualità che il fato impone alla vita di ognuno di noi, il 7 ottobre in Russia si festeggia il compleanno di Vladimir Putin.

L' 8 ottobre, la polizia russa sequestra il computer della Politkovskaja e tutto il materiale dell'inchiesta che la giornalista stava portando avanti. Il 9 ottobre, l'editore della Novaja Gazeta Dmitri Muratov (Premio Nobel per la Pace nel 2021) afferma che la giornalista stava per pubblicare, proprio il giorno in cui è stata uccisa, un lungo articolo sulle torture commesse dalle forze di sicurezza cecene legate al Primo Ministro Ramsan Kadyrov . Muratov aggiunge che mancano anche due fotografie all'appello. Gli appunti non ancora sequestrati vengono pubblicati il 9 ottobre stesso, sulla Novaja Gazeta.

I funerali si svolgono il 10 ottobre presso il cimitero Troekurovskij di Mosca. Più di mille persone - fra cui i colleghi e semplici ammiratori della giornalista - partecipano alla cerimonia funebre. Tra i partecipanti alle esequie c'è anche Marco Pannella, amico personale della scrittrice. Nessun rappresentante del governo russo però vi partecipa.

Putin, dopo l’omicidio, affermò sprezzantemente che l’influenza della giornalista uccisa sulla vita politica russa era sopravvalutata, che la sua morte avrebbe fatto più danni dei suoi scritti e che dietro a questo crimine avrebbe potuto esserci qualcuno interessato a delegittimare le autorità ufficiali.

Petros V.Garibyan il 9 novembre del 2012 al New York Post, in quanto a capo delle indagini sull’assassinio, dichiarò apertamente: "Credo che la persona che ha ordinato l'omicidio lo abbia fatto non solo come ritorsione contro Anna Politkovskaya per le sue pubblicazioni critiche". E ancora, parlando del mandante dell'assassinio: "Ha commesso un atto dimostrativo, in primo luogo volto a intimidire tutti i giornalisti, così come la società e le autorità". Dopo aver indagato a lungo sulla vita della giornalista, sui suoi trascorsi, sui suoi rapporti e sul suo lavoro, gli investigatori di Mosca hanno stabilito che l'assassino era legato ai suoi “reportage provocatori”, continua l’investigatore, che però non ha trovato collegamento alcuno tra l’operato della giornalista e l’establishment russo.

Dopo un primo processo nel 2009 che vedeva due imputati distanti dai fatti, il 9 giugno del 2014 si è concluso il processo condannando i cinque sicari ceceni che sono stati giudicati colpevoli dell’esecuzione “materiale” dell’omicidio della giornalista. Questo senza poter identificare in alcun modo i mandanti. Secondo quanto emerso in seguito i cinque uomini, due dei quali condannati all’ergastolo, erano killer a pagamento che in cambio di 15 0mila dollari misero a tacere una giornalista scomoda. Chi avesse pagato quella somma rimase un mistero e lo rimane tutt’oggi. La Corte europea dei diritti dell’uomo, su ricorso dei familiari della vittima, condannerà nel 2018 la Russia per la violazione dell’articolo 2 della CEDU (Commissione europea dei diritti umani) proprio per non avere voluto approfondire l’ipotesi investigativa del coinvolgimento dei servizi di sicurezza russi e ceceni, per accertare le responsabilità dell’omicidio.