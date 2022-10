Assalto a Capitol Hill: Steve Bannon rischia 6 mesi di reclusione per oltraggio al Congresso

Sei mesi di reclusione e 200 mila dollari di multa. E' la pena che proporrà il dipartimento di Giustizia nell'imminente processo all'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare nell'indagine sull'assalto a Capitol Hill.

Il guru dell'ultra destra a luglio era già stato condannato per vilipendio del Congresso. Al giudice che dovrà decidere venerdì prossimo della pena, i procuratori hanno detto che Bannon, da quando ha ricevuto il mandato nel settembre 2021 per testimoniare e consegnare documenti alla commissione che indaga sull'assalto al Congresso, “ha portato avanti una strategia di malafede, sfida ed oltraggio, rifiutandosi di testimoniare”. La decisione finale spetta a un giudice ed è attesa per venerdì.