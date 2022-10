Borse europee in positivo, scende prezzo gas

Avvio nettamente positivo per le Borse europee, sull'onda di una buona giornata anche in Asia. Milano sale di oltre 1 punto percentuale, così come Francoforte; leggermente più lente Parigi e Londra, che si ferma a +0,72%. Questo nonostante la spinta al rialzo arrivi in parte proprio dalla marcia indietro del governo britannico sulla riforma fiscale, che ha ridato fiato anche alla sterlina. Per il resto, un rimbalzo tecnico dopo una discesa degli indici più netta di quanto giustificato dal reale rallentamento dell'economia.

Con la risalita degli indici, e il ritorno di un po' di fiducia sui mercati, recuperano anche le valute europee e asiatiche nei confronti del dollaro. L'euro stamattina risale a quota 0,9862.

Sul fronte materie prime, l'avanzamento delle trattative sul tetto di prezzo 'dinamico e temporaneo' da parte dell'Unione europea' fa scendere ancora le quotazioni del gas naturale: -6,2% rispetto alla chiusura di ieri, a 120 euro al megawattora.