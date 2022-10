Burioni positivo al Covid-19: “Ho fatto la quarta dose la settimana scorsa”

“Il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White: tutto sommato è una malattia che non è particolarmente grave. Questo grazie al vaccino. Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia grave ”. Sono le parole di Roberto Burioni ospite della prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa” su Rai 3.

“Mentre fino alla variante Delta ci vaccinavamo anche per proteggere gli altri, da Omicron in poi il vaccino protegge soprattutto chi se lo fa. Insomma, è come mettersi il casco, ed è meglio metterselo per il proprio bene” ha continuato.

“Con questo virus dobbiamo conviverci, a meno di vaccini miracolosi che non si vedono però all’orizzonte, questo virus è il quinto coronavirus che interessa l’uomo. Non possiamo in questo momento pensare a nuovi lockdown, alla chiusura delle scuole, dobbiamo accettare che questo virus circoli” ha concluso.

“Io domani non andrò in ospedale e non farò lezione, se si contagiano un gran numero di guidatori di autobus, il trasporto pubblico si ferma. Così come per scuole e ospedali. La legge dice che oggi le mascherine non sono obbligatorie, ma dice anche che posso tenere aperta la mia decappottabile quando piove. Però io non lo faccio” ha tenuto infine a precisare Burioni.