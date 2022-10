Anche la Coppa d'Asia 2023 si giocherà in Qatar

Il Qatar, paese ospite della Coppa del Mondo 2022, è stato scelto per ospitare anche la Coppa d'Asia 2023, mentre India e Arabia Saudita sono nella rosa dei candidati per l'edizione 2027. La Confederazione asiatica di calcio (Afc) ha dichiarato che il suo comitato esecutivo ha scelto il Qatar rispetto all'Indonesia e alla Corea del Sud dopo che la Cina, ospitante originaria, si era ritirata a maggio a causa delle rigide regole per il contrasto al Covid19.

Prosegue così l'operazione di sportwashing che la monarchia assoluta ha scelto come prima forma di maquillage per mostrarsi al Mondo, non solo calcio ma anche tornei di tennis ATP ai gran premi di auto e moto.

Il Qatar è campione in carica della Coppa d'Asia e ospiterà il torneo per la terza volta, dopo il 1988 e il 2011, con una data per il torneo a 24 squadre ancora da annunciare.

I tempi sono stretti, ma le strutture non mancheranno di certo, sono otto gli stadi che ospiteranno i Mondiali quest'anno, talmente tanti che alcuni saranno smantellati subito dopo. Il Qatar ha meno di 3 milioni di abitanti, si estende su 11.571 km² la maggior parte dei quali desertici. Secondo l'ultimo rapporto di Carbon Market Watch l'impatto ambientale dei Mondiali 2022 sarà almeno otto volte superiore a quello annunciato dagli organizzatori.