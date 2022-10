Chi è Rishi Sunak, il premier dei record: è il più giovane, ricco e il primo di origini asiatiche

L'ex cancelliere dello Scacchiere, che si è dimesso a inizio luglio dopo aver messo in dubbio la competenza e l'etica di Johnson, aveva perso la corsa contro l'allora ministra degli Esteri Liz Truss per sostituire BoJo, e prende ora il posto della premier dimissionaria. Truss ha lasciato dopo un turbolento mandato di soli 45 giorni, Johnson ha abbandonato l'idea di ripresentarsi e l'unica rivale, Penny Mordaunt, leader alla Camera dei Comuni, ha deciso di ritirarsi.

Inoltre sarà il primo primo ministro di origini asiatiche del Regno Unito e il quarto premier consecutivo - dopo Theresa May, Johnson e Truss – a prendere il potere senza elezioni generali. Sono infatti passati 12 anni dall'ultima elezione che ha portato direttamente a un cambio della guardia, nel 2010, quando Cameron è entrato in carica a capo di una coalizione conservatore-liberaldemocratica, in sostituzione del governo laburista di Gordon Brown.

Il programma di Sunak da cancelliere, che ha garantito gli stipendi di milioni di lavoratori licenziati, lo ha reso il membro più popolare del governo. Ma l'ex ministro si è trovato a dover fronteggiare anche diversi scandali. Nell'ambito del cosiddetto 'partygate' è stato multato dalla polizia insieme a Johnson e ad altre 80 persone per aver partecipato a una festa nell'ufficio del premier nel 2020, in violazione delle regole per il coronavirus.

Tornato nel Regno Unito, Sunak è stato eletto in Parlamento per il seggio di Richmond, nello Yorkshire, nel 2015 e ha ricoperto diversi incarichi ministeriali minori prima di essere nominato cancelliere dello Scacchiere da Johnson all'inizio del 2020, poco prima dell'arrivo della pandemia.

Dopo il liceo, ha studiato filosofia, politica ed economia all'Università di Oxford, la laurea preferita dai futuri primi ministri, e ha poi conseguito un master all'Università di Stanford. Ha lavorato per la banca d'investimento Goldman Sachs e come gestore di hedge fund e ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha conosciuto sua moglie, Akshata Murty , fashion designer. La coppia ha due figlie.

Sunak è nato a Southampton, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, nel 1980 da genitori indiani nati e cresciuti entrambi in Africa orientale. I nonni sono originari della regione settentrionale del Punjab. È cresciuto in una famiglia della classe media, con il padre medico di famiglia e la madre farmacista. I suoi genitori hanno risparmiato per consentirgli un'istruzione privata, così Sunak ha potuto frequentare il Winchester College, uno dei più eleganti e costosi del Paese, dove è entrato in contatto con l'élite.

Inoltre è stato criticato per aver mantenuto la Green card statunitense per due anni dopo essere diventato ministro delle Finanze e si è trovato al centro delle polemiche per le sue ricchezze. La moglie è figlia del miliardario Narayana Murthy fondatore del gigante tecnologico indiano Infosys e ad aprile è emerso che non ha pagato le tasse nel Regno Unito sui suoi redditi all'estero. Nulla di illegale, ma la notizia non era piaciuta al popolo britannico. La coppia, secondo la Sunday Times Rich List, avrebbe un patrimonio che vale 730 milioni di sterline.

Sunak premier nel giorno del Diwali

Il primo capo del governo britannico di origini indiane e di religione induista, è stato nominato dal suo partito, i conservatori, proprio in concomitanza del Diwali, la "Festa della luce" celebrata oggi dall'induismo. Una coincidenza che i maggiori media asiatici non mancano di sottolineare. Lo evidenziano in prima pagina i maggiori quotidiani del Paese, titolo di apertura quasi uguale per tutti, con enfasi sulle origini del politico, dall'Hindustan Times al The Times of India fino al The Indian express.