Elnaz riappare su Instagram e si scusa per aver fatto preoccupare fan e amici: "Torno a Teheran"

A riferire tra i primi di un’eventuale, sospetta scomparsa è stata la BBC in lingua persiana (BBC Farsi): il canale citava alcuni suoi amici, preoccupati per non essere riusciti a mettersi in contatto con lei dalla scorsa domenica sera. Lei è Elnaz Rekabi, l’atleta iraniana diventata suo malgrado un piccolo, grande simbolo della lotta delle donne di Teheran contro la “dittatura del velo” degli ayatollah.

La sportiva 33enne aveva compiuto una scalata ai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud senza velo, solo con una fascia intorno alla fronte. E tutti non avevano potuto fare a meno di notare il suo eloquente capo scoperto, che mostrava i capelli raccolti all’indietro. La sua decisione di gareggiare senza hijab è stata definita unanimemente come “storica”. E la diretta interessata, quasi a sminuire la portata di quel gesto involontario (o forse no?), aveva scritto che “il problema” con il suo hijab si era venuto a creare “involontariamente”, a causa di “un tempismo inappropriato”. Parole diplomatiche, a gettare acqua sul fuoco.

Poi, l’apparente scomparsa: gli amici che non riescono a contattarla, lei che non dà segni di vita, né al telefono né sui social. Anche Iran International aveva a sua volta riportato il silenzio di Rakabi delle ultime ore. Alla fine è arrivato un post su Instagram in cui Elnaz si scusa “per le preoccupazioni causate”, annunciando il suo rientro in Iran insieme alla squadra.