Elon Musk festeggia Halloween: preso in affitto il castello di Dracula

Elon Musk, l'uomo che secondo Forbes è il più ricco del mondo (con un bel distacco sul secondo, Jeff Bezos) questa sera, per organizzare una festa di Halloween, ha affittato il castello rumeno di Bran, meglio noto come il "castello di Dracula".

Lo rivela il portale rumeno libertatea.ro, citando gli organizzatori dell'evento. Il ceo di Tesla, ha invitato personalità del mondo dell'alta tecnologia e star di Hollywood, fra cui il fondatore di Pay Pal Peter Thiel, il co-fondatore di Google Sergey Brin e gli attori Angelina Jolie e Adrian Grenier.

Edificato nel 14esimo secolo, il castello gotico di Bran si trova vicino Brasov, nella regione rumena della Transilvania. È conosciuto come il "castello di Dracula", anche se non è chiaro se vi abbia mai vissuto il vovoida Vlad Dracul, il sanguinario nobile rumeno del 15esimo secolo cui si è ispirato Bram Stocker per scrivere nel 1897 il suo romanzo "Il Conte Dracula", facendo diventare popolare la leggenda dei vampiri.