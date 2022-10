Sorteggi Euro 2024. La Romania nel girone con il Kosovo, ma non lo riconosce come Stato

La Federcalcio romena è in difficoltà dopo il sorteggio per le qualificazioni all'Europeo del 2024, che ha incluso la Romania nel Gruppo I insieme al Kosovo. La Romania infatti è uno dei cinque Paesi della Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo, insieme a Spagna, Grecia, Cipro e Slovacchia.

Su decisione della Uefa, il Kosovo - pur non facendo parte delle Nazioni Unite e delle altre principali organizzazioni internazionali - è stato autorizzato a partecipare ai tornei internazionali.

Come riferiscono i media regionali, la Federcalcio romena ha fatto sapere che si consulterà con il governo per decidere condizioni e modalità degli incontri che la Romania sosterrà con la nazionale del Kosovo. Nel gruppo I delle qualificazioni all'Europeo, con Romania e Kosovo, figurano Svizzera, Israele, Bielorussia e Andorra.