Haiti: "crollo dell'ordine pubblico", Guterres chiede l'invio di truppe internazionali

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto alla comunità internazionale di inviare un contingente di forze armate a sostegno di Haiti, alcuni giorni dopo che la nazione caraibica ha chiesto assistenza per il peggioramento della situazione della sicurezza. "Il Segretario generale esorta la comunità internazionale, compresi i membri del Consiglio di sicurezza, a considerare con urgenza la richiesta del governo haitiano di dispiegare immediatamente una forza armata internazionale specializzata per affrontare la crisi umanitaria", si legge in una nota del portavoce Stephane Dujarric.

Haiti, il Paese più povero delle Americhe, sta affrontando una grave crisi politica, economica, di sicurezza e sanitaria, che ha paralizzato il Paese e provocato il crollo dell'ordine pubblico. Guterres ha sottolineato la necessità di ripristinare la sicurezza per garantire l'accesso alle forniture e ai servizi, salvaguardare le infrastrutture di trasporto e i terminali petroliferi e combattere la violenza dilagante delle gang.

"Affrontare questi obiettivi è imperativo per fermare la spirale di instabilità del Paese", ha scritto in una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Onu ha affermato di essere "seriamente preoccupato per la situazione ad Haiti", dove le già terribili condizioni umanitarie rischiano di essere aggravate da un'epidemia di colera.