La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico "non meglio identificato" verso il mar del Giappone. Lo riferiscono i militari di Seul dando conto di un'ulteriore provocazione di Pyongyang dopo i due missili da crociera testati circa 24 ore fa e il volo di un gruppo di circa 10 caccia militari lungo il confine. Il lancio avvenuto nella notte è stato confermato anche dal governo di Tokyo.

Il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord e' caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone. Lo riferisce una fonte del governo giapponese citata dall'emittente Nhk. Il lancio di un possibile missile balistico da partre del regime di Kim Jong-un e' stato rilevato, oltreche' dai militari di Seul, anche dal ministero della Difesa giapponese.

Il Comando di stato maggiore congiunto di Seul a far decollare come risposta i suoi jet, compresi i caccia F-35A, ha riferito la Yonhap. L'episodio, il secondo del suo genere in una settimana, è maturato a meno di 24 ore dalle operazioni di lancio di due missili da crociera verso ovest da parte del Nord, supervisionate dal leader Kim Jong-un, secondo l'agenzia Kcna.