Russia, confermata la condanna 9 anni per la cestista americana Brittney Griner

Una Corte d'appello di Mosca ha confermato oggi la condanna a nove anni di reclusione per la cestista americana Brittney Griner, riconosciuta colpevole di possesso di stupefacenti. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan ha dichiarato che Brittney Griner continua ad essere "ingiustamente" detenuta in Russia in "circostanze intollerabili", dopo essere stata sottoposta oggi a un altro "procedimento giudiziario-farsa" affermando che la cestista Usa dovrebbe essere "rilasciata immediatamente". Nelle ultime settimane, riferisce Sullivan, l'Amministrazione Biden ha "continuato a impegnarsi con la Russia attraverso ogni canale disponibile e a fare ogni sforzo per riportare Brittney a casa". Lo stesso, aggiunge, è stato fatto per gli altri emericani detenuti in Russia, compreso Paul Whelan.Il presidente Joe Biden, afferma Sullivan, ha dimostrato la sua "volontà" di prendere "decisioni difficili" per riportare i cittadini americani a casa, come già avvenuto in altre parti del mondo. L'Amministrazione, conclude Sullivan, "rimane in contatto" con le famiglie dei detenuti e ne ammira il coraggio.

L'atleta era stata fermata a febbraio in aeroporto con dell'olio di cannabis nella sigaretta elettronica. Griner, una delle più famose cestiste del mondo, si sarebbe dichiarata colpevole in tribunale, ribadendo però la non intenzionalità del crimine commesso, secondo la stampa russa. L'arresto di Griner è divenuto un caso diplomatico, nel contesto delle accresciute tensioni tra Russia e Usa.

La cestista è apparsa in collegamento video nell'aula di tribunale di Krasnogorsk, vicino Mosca. La star del basket, che è rinchiusa nel carcere di Novoye Grishino, aveva chiesto al tribunale di Mosca di ridurre la sua pena detentiva "traumatica".

Ad agosto era stata condannata a nove anni di reclusione e a una pena pecuniaria da un milione di rubli (quasi 16 mila euro).