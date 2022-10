La fabbrica di Iolanda: un sogno di cioccolata per contrastare il virus

“lolanda, una bambina di nove anni, con gli occhi che ridono e i capelli biondo cenere, ha deciso di aprire una fabbrica di cioccolato. L'aiuterà la sua zia. Il giorno in cui deve uscire con la mamma per comprare tutto l'occorrente per realizzare il suo splendido progetto, Iolanda, non solo è costretta a dovere rinunciare a fare gli acquisti, ma, a causa dei capricci di un virus dal buffo nome, dovrà rimanere in casa per un lungo periodo. La piccola decide cosi di scrivere un diario, in cui, immaginando di parlare al virus, racconta tutto ciò che le accade durante questo strano periodo di chiusura in cui è costretta a dovere vivere”.