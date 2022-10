La frode poteva fruttare 7 milioni di euro: falso made in Italy sequestrato dalla Finanza, 8 denunce

Vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino nel settore della “vera pelle”: 8 imprenditori denunciati. Una frode da 7 milioni di euro.

Sequestrati 300 mila articoli con l'eticattura “Made in Italy”, ma erano plastica.

L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino, ha avuto inizio nelle scorse settimane quando, in alcuni centri commerciali del capoluogo piemontese della Grande Distribuzione Organizzata, sono stati individuati sugli scaffali e negli espositori calzature, sciarpe e cappelli riportanti “claims” tipici del “Made in Italy” , ma erano stati prodotti in Ucraina, Cina, Turchia e Romania.