Kanye West shock: porta in passerella magliette 'White lives matter'

“Tutti qui sanno che io sono il leader, non puoi gestirmi. Questa è una situazione ingestibile”, ha detto Kanye prima che iniziasse lo show del suo brand Yeezy, ricordando quando la sua ex moglie fu rapinata a Parigi nel 2016 e del suo recente contenzioso con Gap.

In passerella anche Naomi Campbell che però non ha indossato la controversa maglietta. La figlia maggiore del rapper, North West, ha diretto l’esibizione di un coro di bambini.

Nel 2016 Kanye West fu attaccato per aver costretto le modelle della sua sfilata a stare ore e ore sotto al sole a New York senza poter bere, tanto che una di loro era svenuta, ma non solo. Nel 2018 dichiarò che “400 anni di schiavitù in America sono stati una scelta”, anche se poi provò a ritrattare.