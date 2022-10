Meloni prima donna premier in Italia. Tante già ricoprono l'incarico nel mondo

E mentre sui social impazza l’hashtag #MeloniPremier, va ricordato che in Europa e nel mondo sono tante le donne che rivestono o hanno ricoperto in passato il ruolo di primo ministro.

L’ultima in ordine di nomina, ma già dimissionaria, è Liz Truss, scelta a succedere a Boris Johnson in Gran Bretagna appena tre settimane fa. Prima di lei avevano guidato il governo britannico Margaret Thatcher (dal 1979 al 1990) e Theresa May (2016-2017) .

Giorgia Meloni condividerà il ruolo di premier con Elisabeth Borne in Francia e in Scozia con Nicola Sturgeon, primo ministro dal 2014.

Restando in Europa, espressione della leadership femminile è Ana Brnabić, dal 2017 primo ministro della Serbia, oltre che quinto capo di governo apertamente Lgbt nel mondo, seconda donna omosessuale premier dopo l'islandese Jóhanna Sigurðardóttir (2009-2013).

Faceva parte del suo governo come ministra dell'Istruzione e della Cultura l'attuale premier dell'Islanda, Katrín Jakobsdóttir, in carica dal 2017. In Estonia, dal gennaio del 2021 ricopre la carica di prima ministra Kaja Kallas, leader del Partito riformista ed ex europarlamentare. Una donna premier anche in Lituania, dove l'economista Ingrida Šimonytė guida il governo dal dicembre del 2020.

Anche la Danimarca ha una donna come premier, Mette Frederiksen, la più giovane ministra di Stato della storia danese, coetanea della Meloni e in carica dal 2019. E' invece la finlandese Sanna Marin a essere la leader di governo più giovane del mondo, per aver assunto l'incarico a 34 anni nel 2019. Prima di lei, il 'primato' spettava alla neozelandese Jacinda Ardern, che aveva giurato nell'ottobre del 2017 a soli 37 anni.