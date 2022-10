I lavoratori Ansaldo Energia occupano l'aeroporto di Genova, scalo non operativo

Secondo giorno di sciopero consecutivo per i lavoratori della Ansaldo Energia a Genova, dopo la manifestazione che ieri aveva mandato in tilt il traffico cittadino.

Un migliaio di lavoratori sta prendendo parte alla manifestazione che si snoda per le vie della città. Attorno alle 9.30, tra cori e petardi, è partito il corteo dallo stabilimento di Campi, diretto verso piazza Massena e il ponte di Genova Cornigliano. Lunghissimo il torpedone dei lavoratori dietro alla striscione "Non vi faremo chiudere Ansaldo energia", con le bandiere di Fiom Cgil e Fim-Cisl in prima linea. "In questi giorni ci giochiamo tutto", è il messaggio lanciato dai lavoratori e dai rappresentanti sindacali. Il corteo ha raggiunto lo scalo aereo della città e, dopo alcuni momenti di tensione con la polizia, è entrato all'interno dell'Aeroporto di Genova, 'occupando' di fatto la sala d'ingresso. Ieri la protesta ha causato numerosi blocchi stradali.

"Non è arrivato ciò che chiedevamo - ha detto il coordinatore della Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) Federico Grondona -, cioè un documento di Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) in cui si dica che si ricapitalizza l'azienda salvando il posto dei lavoratori. La lettera di Cdp mandata ieri al secondo punto vede scritto che la ricapitalizzazione ci sarà solo se ci sarà il piano industriale che sarà un piano lacrime e sangue".

Intanto, è in corso l'incontro convocato dal governatore Giovanni Toti con i rappresentanti sindacali nel palazzo di Regione Liguria. I lavoratori hanno chiesto anche oggi alle istituzioni di scendere in corteo con loro a difesa dell'occupazione.

Nel video alcuni momenti di tensione tra i manifestanti e la polizia nel corso della mattinata.