Quando finisce un amore: Francesca Neri e Claudio Amendola si separano, 'davvero'

Avevano smentito la rottura e invece pare che la coppia abbia già raggiunto l'accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbe depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre.

Dopo 25 anni di relazione e 12 anni di matrimonio Claudio Amendola e Francesca Neri si separano e questa volta sembrano fare sul serio. L'attore romano, che pare abbia già fatto le valige e traslocato dalla casa in cui abitava con la moglie, ha al suo fianco lo stesso avvocato che segue Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi: Antonio Conte.

La coppia sarebbe in attesa dell'ufficialità del tribunale.

E ai rumors sulla fine della storia d'amore si aggiungono anche quelli su una possibile nuova fiamma per l'attore romanista.

La storia tra Claudio Amendola e Francesca Neri era nata sul set del film ‘Le mani forti’ e ha avuto il suo culmine nel 1999 con la nascita di Rocco, primo figlio per Francesca e il terzo per Claudio (già padre di Alessia e Giulia, nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grande).

Nel 2010 il matrimonio in cui non sono mancati i momenti difficili come l'infarto che nel 2017 ha colpito Claudio e la malattia cronica che ha vissuto Francesca. "Ci sono stati momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c'è sempre stato. Claudio mi ha salvato", aveva detto poco tempo fa in un'intervista l'attrice.