L'Fbi mette le mani sull'hacker ucraino creatore del malware Raccoon Infostealer

Un 26enne ucraino è stato arrestato nell'ambito di una operazione internazionale condotta da Procura di Brescia e Guardia di Finanza che hanno collaborato con l'Fbi nel contrasto alla criminalità informatica.

Il 26enne, Mark Sokolovsky, imprigionato in Olanda, è ritenuto l'ideatore di un virus informatico che si è diffuso a livello internazionale: sarebbe stato lui ad aver creato e gestito il malware noto come Raccoon Infostealer, che ha infettato milioni di personal computer in tutto il mondo. Secondo le Autorità statunitensi, il cittadino ucraino, attualmente detenuto nei Paesi Bassi a seguito di un mandato di arresto internazionale emesso dagli Stati Uniti, avrebbe gestito la creazione ed iniziale diffusione del malware-as-a-service, ovvero “MaaS”, un tipo di software malevolo creato su commissione allo scopo di guadagno.

I soggetti criminali interessati ad utilizzare la piattaforma illegale per carpire i dati personali delle vittime potevano utilizzare Raccoon Infostealer semplicemente “affittando” l’accesso al malware per circa $200 al mese, pagati in criptovaluta. Per diffondere il malware, gli "affittuari hanno adottato vari stratagemmi, come il phishing tramite e-mail, per installarlo sui computer delle ignare vittime.