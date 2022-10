Re Carlo III non sarà alla Cop27, ma organizza un incontro in vista del summit sul clima

Una decisione presa di comune accordo con Downing Street.

Sarebbe questa la spiegazione dietro alla decisione di Re Carlo III d'Inghilterra di non prendere parte alla Cop27, il summit internazionale sul clima in programma in Egitto a novembre.

Il sovrano tuttavia sembra non voler rinunciare del tutto alle sue convinzioni ambientaliste e ospiterà un evento a Buckingham Palace in vista della conferenza che si terrà a Sharm. La conferma arriva dallo stesso Palazzo reale, secondo quanto riferito dall'emittente Sky News.

In particolare, Buckingham Palace fa sapere che l'evento in vista del summit sul clima che il sovrano terrà a palazzo "metterà insieme circa 200 leader internazionali del business, decision maker, Ong", per segnare la conclusione della presidenza britannica della Cop26.