Una lattuga ha vinto contro Liz Truss

Il 14 ottobre scorso, il tabloid britannico Daily Star aveva avviato una diretta su YouTube che inquadrava una lattuga titolando: “LIVE: Questa lattuga può durare più a lungo di Liz Truss?” L’idea era nata perché la rivista Economist, in un articolo dell’11 ottobre, aveva scritto che, tolti i dieci giorni di lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta II, la prima ministra del Regno Unito aveva realmente gestito la situazione politica per soli 7 giorni, “più o meno il tempo che si conserva una lattuga in un supermercato”.