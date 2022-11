Addio a Irene Cara, la cantante di Fame e Flashdance

Aveva 63 anni e non sono state rese note le cause della morte. L'annuncio è stato dato sui social dalla sua agente Judith A. Moose, che ha dichiarato: "È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un'anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film".

E' morta nella sua casa in Florida Irene Cara, la cantante e attrice che ha indissolubilmente legato il suo nome al meraviglioso mondo degli anni ‘80. Con Fame e Flashdance… what a feeling", grazie alle quali ha vinto due volte l’Oscar per la colonna sonora e per la miglior canzone, ha fatto ballare due generazioni.

Nata a New York, nel quartiere del Bronx, il 18 marzo 1959, raccontava di vantare origini africane, cubane e portoricane e fin da piccola aveva iniziato a cantare in trasmissioni televisive di lingua spagnola. Entrò anche a far parte delle cinque finaliste di Little Miss America.

Appena ventenne nel 1979 esordisce nel cast della serie tv "Radici - Le nuove generazioni", ideata e prodotta da Marlon Brando, ma è nel 1980 grazie al film "Saranno famosi" che diventa popolare in tutto il mondo: il suo personaggio è l'aspirante ballerina e cantante Coco Hernandez e canta anche il tema della pellicola, "Fame", che vincerà l'Oscar per la migliore canzone. Anche un'altra canzone tratta dal film e sempre interpretata da lei fu nominata agli Oscar: "Out Here On My Own"; per la colonna sonora del film di Alan Parker incise anche "Hot Lunch Jam".

"Saranno famosi" segue le vicende di un gruppo di studenti di danza, canto e recitazione della High School of Performing Arts di New York: la storia è suddivisa in capitoli che corrispondono alle audizioni, al primo, al secondo, al terzo ed al quarto ed ultimo anno di corso. L'enorme successo di "Saranno famosi" le procura anche una nomination al Grammy Award nel 1980 come migliore nuova cantante femminile e migliore nuova artista pop.