Uccise i genitori e gettò i corpi nell'Adige, il pm chiede l'ergastolo per Benno Neumair

L'accusa ha chiesto l'ergastolo per Benno Neumair. Il bolzanino, 31 anni, ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura e Peter il 4 gennaio del 2021 e di aver gettato nel fiume Adige. La richiesta è stata formulata dai sostituti procuratori Igor Secco e Federica Iovene durante la requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Bolzano. L'accusa ha chiesto che non vengano riconosciute eventuali attenuanti perché la confessione sarebbe superflua, sopraggiunta dopo il ritrovamento della salma della madre. L'imputato non era presente in aula.