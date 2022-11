Cresce in Brasile la protesta dei suoi sostenitori, ma Bolsonaro avrebbe detto: "È finita"

Sta crescendo, con il passare delle ore, la concentrazione di manifestanti pro-Bolsonaro davanti alle caserme in varie città, tra cui la megalopoli di San Paolo. Nella capitale, Brasilia, aumentano le proteste - segnala la versione online del quotidiano Correio Braziliense - con clacson, fuochi d'artificio e trombette. Da ieri i dimostranti si sono accampati presso il Quartier generale dell'esercito, nel Settore militare Urbano (Smu) di Brasilia. 'La nostra bandiera non sarà mai rossa' è uno degli slogan gridati dalla folla. Motociclisti e camionisti si sono intanto uniti alla manifestazione, causando disagi al traffico nei dintorni della città.

In video trasmessi sui social, e provenienti da varie città, appaiono striscioni che chiedono l'"intervento federale" mentre risuona l'inno nazionale, cantato a squarciagola dai presenti. Secondo alcuni osservatori, l'obiettivo dei dimostranti è quello di coinvolgere le Forze armate per far applicare l'articolo 142 della Costituzione, che prevede il loro intervento per la "difesa della patria" e "a garanzia dei poteri costituzionali".

Nell'interpretazione data alla norma dai bolsonaristi, i militari, su richiesta esplicita della popolazione, dovrebbero chiudere il Congresso e la Corte suprema affinché il presidente eletto, Luiz Inácio Lula da Silva, non assuma il mandato.