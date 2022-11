Dua Lipa non canterà ai Mondiali in Qatar: "Andrò quando rispetteranno i diritti umani"

Dua Lipa non si esibirà alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo Fifa in Qatar. La star ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha scritto: "Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura dei Mondiali. Non lo farò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per farlo. Tiferò per l'Inghilterra da lontano...", ha aggiunto.

La popstar britannica ha spiegato che "non vede l'ora di visitare il Qatar quando il Paese avrà adempiuto a tutti gli impegni presi in materia di diritti umani" quando è diventato sede dei Mondiali di calcio.