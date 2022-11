Elon Musk deride Trump su Twitter con un meme sulla "tentazione"

Il neo-proprietario di Twitter , Elon Musk, deride l'ex presidente americano Donald Trump in modo dissacrante, postando sul social un disegno tratto da una storia di Milo Manara, che raffigura un frate in preghiera etichettato con il nome del tycoon, mentre una giovane donna è rivolta verso di lui con il simbolo della piattaforma a censurarne le nudità.

"E non ci indurre in tentazione", scrive Musk citando una preghiera, per suggerire che Trump fatica a stare lontano da Twitter dopo la sua riammissione in seguito ad un sondaggio online, votato da 15 milioni di utenti di cui il 52% a favore.