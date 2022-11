Mondiali ginnastica, l’Italia maschile quinta in qualifica vola in finale. Appuntamento alle 18.40

La maschile italiana conferma quanto di buono aveva già mostrato agli Europei di Monaco di Baviera centrando la finale iridata a squadre di oggi.

Il team guidato in pedana da Paolo Pedrotti e Marco Fortuna conquista in qualifica la quinta piazza mondiale con il totale di 247.661, alle spalle di - nell’ordine - Giappone (260.695), Gran Bretagna (252.793) Stati Uniti (252.295) e Cina (249.929).

L’ItalGAM, argento continentale, seconda in Europa - per ora - soltanto ai padroni di casa, è partita al cavallo con maniglie e, malgrado l’errore iniziale di Nicola Bartolini, è riuscita a navigare immediatamente sopra quota 40, altitudine mantenuta anche nelle successive rotazioni, eccetto agli anelli (39.132) dove si è sentita la mancanza di due specialisti come Marco Lodadio e Salvatore Maresca. La rincorsa azzurra è stata costante, dimostrando una grande compattezza.

Il campione italiano assoluto Yumin Abbadini, con il personale di 81.532, è stato il migliore degli italiani sull’All Around (16°). Lorenzo Casali, invece, mette insieme il totale di 79.765, nonostante l’errore alla sbarra, ed è l'ultimo degli ammessi. Li rivedremo entrambi tra i migliori 24, venerdì 4 novembre. Sempre alla sbarra si è distinto lo specialista Carlo Macchini che ha portato un buon 14.066, insufficiente però per l’accesso alla final eight. Matteo Levantesi, a parte il corpo libero, ha dato il suo solito grande contributo, brillando in particolare alle parallele pari con 14.533. Un altro punteggio buono per la squadra ma che non basta per la sfida tra i migliori otto. Bartolini, oro mondiale in carica, con 14.433 è l'ottavo miglior interprete sul quadrato centrale, l’unico che rivedremo in pedana nel fine settimana. Con una storica finale di gruppo e due individualisti nel concorso generale gli uomini della FGI raggiungono l’obiettivo dichiarato della vigilia: candidarsi per un pass olimpico, l’anno venturo, ai Mondiali di Anversa, e dimostrare completezza e compattezza.