Incendio all'interno di una scuola a Milano, evacuato l'edificio dell'istituto Galileo Galilei

Evacuato l’Istituto di istruzione superiore Galileo Galilei in via Paravia, in zona San Siro, a Milano a causa di un incendio.

I vigili del Fuoco riferiscono che ci sono fiamme al terzo piano e al piano sotterraneo. Quattro i mezzi sul posto impegnati a domare i roghi.

L'incendio è scoppiato durante le lezioni. Al momento non risultano intossicati, come confermato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Stando a quanto si è appreso, una studentessa si è procurata una distorsione mentre stava fuggendo. Gli altri ragazzi sono in salvo e stanno tutti bene.