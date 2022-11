Infila la testa della moglie nel forno, 60enne arrestato

Ha infilato la testa della moglie nel forno, prendeva a pugni la figlia e la minacciava di sgozzare il cane puntandogli un coltello alla gola. Sono solo alcuni degli episodi di maltrattamento in famiglia dei quali è accusato un 60enne di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna.

L’uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo maltrattava la moglie 60enne e la figlia 35enne almeno da due anni. Sembra che le violenze avvenissero per futili motivi.

Come fotografa l’Istat, il primo motivo per gli omicidi in Italia è proprio quello per “lite, futili motivi, rancori personali” (45,9%).