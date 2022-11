Jennifer Aniston: "Fecondazione, tè cinese: le ho provate tutte per rimanere incinta"

“Ho cercato di rimanere incinta, ma non ha funzionato”. Jennifer Aniston, intervistata da Allure, che le ha dedicato la copertina di dicembre, ha raccontato di averle provate tutte pur di avere un figlio, ma senza successo.

"Ho cercato di rimanere incinta - ha detto l'attrice, 53 anni - è stato un percorso difficile per me, quello di avere un figlio... Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto, 'Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa'. È che non ci pensi, così eccomi qui oggi. La nave è salpata".

Ha detto anche di non avere alcun rimpianto. "In realtà mi sento sollevata perché non è più il momento di pensare: ‘Posso? Forse. Forse. Forse’. Non devo pensarci più".

La Aniston si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe respingendo al mittente le accuse che le sono state fatte in passato, cioè di essere stata egoista e di essere stata lasciata per non aver dato un figlio ai suoi precedenti mariti, Brad Pitt o Justin Theroux. "E' una bugia - ha detto - non ho nulla da nascondere". E ha aggiunto: “Non ho alcun interesse amoroso al momento, ma mai dire mai. Mi piacerebbe avere una relazione”.