Le tensioni in Cina spaventano i mercati

Inizio settimana in rosso per le Borse europee, appensantite dalle tensioni in Cina per le proteste contro la politica Covid zero. Milano -0,55%, perdono intorno al mezzo punto percentuale anche gli altri indici principali.

Ancora più marcato il calo sui mercati asiatici, soprattutto Hong Kong, che dopo essere arrivata a perdere oltre il 3% ora è a -1,81, e Shenzhen, seconda Borsa cinese.Nervosismo anche sulle valute orientali, a cominciare proprio dallo yuan cinese, soprattutto nella sua versione offshore, che ormai si scambia a quota 7,22 per un dollaro - a fine estate era meno di 6,9.

Mentre le preoccupazioni non tanto per i disordini ma per il futuro dell'economia cinese pesano ancora sul prezzo del petrolio, già in fase di calo nonostante la contrazione dell'offerta dei mesi scorsi. Il Brent, prezzo di riferimento europeo, è ormai a 81,6 dollari al barile, contro i 95 di inizio mese. Scende anche il prezzo del gas naturale a 122,7 euro al megawattora