Manovra fiscale, corsa alle modifiche: spuntano un nuovo pacchetto ambiente e terzo lotto della Tav

Fine settimana di lavoro al ministero dell'Economia e delle Finanze, dove si sta definendo il testo del Ddl di bilancio per l’anno finanziario 2023, approvato lunedì 21 novembre dal Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di trasmetterlo al Parlamento lunedì 28 novembre.

I provvedimenti quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro. Intanto, dopo le critiche delle opposizioni, l’ultima bozza della manovra fiscale sale a 155 articoli. I tecnici stanno limando gli interventi ma soprattutto stanno definendo le coperture, l'aspetto che richiede la maggiore attenzione.

Tra le nuove misure al vaglio spunta un nuovo pacchetto sull’ambiente, ma anche il finanziamento di una serie di opere infrastrutturali come il terzo lotto della Tav, l’alta velocità Torino-Lione. Spazio- anche all’esenzione dell’Imu per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

Nell'ultima bozza di manovra circolata figura anche l'istituzione di una Cabina di regia sull'autonomia a Palazzo Chigi per predisporre, in 6 mesi di tempo, la completa attuazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) su diritti civili e sociali e i correlati costi e fabbisogni. Sarà guidata dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Calderoli.

Definite poi alcune norme che nella prima bozza avevano solo il titolo, come il mese in più di congedo per le mamme, l'assegno unico rafforzato e opzione donna che non sarà legata al numero dei figli, come nella versione emersa nel Cdm, ma sarà prorogata con i criteri oggi in vigore: 58 anni di età e 35 di contributi indipendentemente dal numero di figli.

In bilico poi le questioni relative alle pensioni, al cuneo fiscale, alla reintroduzione dei voucher, dopo le critiche dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil sono critiche sui paletti che il governo ha annunciato per la rivalutazione delle pensioni. Trattamenti di poco più di 2.000 euro lordi al mese, quelli percepiti mediamente dagli operai, non riceverebbero l'adeguamento completo. Quanto ai criteri per lasciare il lavoro, chiedono che i 41 anni di contributi siano sufficienti indipendetemente dall'età anagrafica. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, la richiesta è di portare la riduzione al 3% per i redditi fino a 35.000 euro e non limitarla ai redditi fino a 20.000 euro.