In campo Milan-Fiorentina, segui la cronaca testuale

Il Milan, sempre a caccia del Napoli, non si arrende alla classifica in questa ultima partita di campionato, prima dello stop per i mondiali, e deve necessariamente battere la Fiorentina che in questo periodo si sta mostrando molto coriacea. I viola sono a caccia del sesto successo consecutivo fra campionato di serie A e Conference League, in questo scontro di alta tensione.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, sua ex squadra, ha detto: "Vincere vorrebbe dire tanto, soprattutto non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci piace. Il campionato è lungo, ci sono possibilità per rientrare in corsa facendo partite al nostro livello. Ci sono tanti punti a disposizione, siamo solo a novembre. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non ci dobbiamo fermare".

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della partita contro il Milan, lascia intendere che vuole una squadra coraggiosa: "Sono contento dei progressi della squadra perché è stato un periodo complicato, abbiamo reagito bene con carattere sia in campionato che in Conference, contro il Milan serve lo spirito giusto”. E aggiunge “Del Milan temo tutto, sono un gruppo e una squadra che ha fatto grandissime cose e sono campioni d'Italia, in casa si esprime in maniera spettacolare, l'abbiamo preparata con la giusta attenzione e sarà una bella sfida. Vogliamo concludere bene, uscire a testa alta e fare punti".