Moratti, Calenda e Cottarelli: in alto mare sulle Regionali ma insieme in piazza

Sono passati due giorni ma le dimissioni di Letizia Moratti dalla vicepresidenza della Regione continuano ad agitare la politica Lombarda, e il tema delle candidature per le prossime elezioni amministrative si intreccia inevitabilmente con quello della manifestazione a sostegno dell'Ucraina prevista domani a Milano, in contrapposizione a quella dichiaratamente pacifista convocata in contemporanea a Roma. Insieme a Carlo Calenda e agli altri esponenti di punta di Azione e Italia Viva, infatti, manifesteranno sia la stessa Letizia Moratti sia il neoeletto senatore Carlo Cottarelli, nome su cui il Partito democratico sembra volere puntare. C'è chi forse esagerando parla di “primarie di piazza", ma in ogni caso potrebbe essere un'occasione per iniziare a sbrogliare la matassa delle Regionali. O al contrario per annodarla ancora di più

L'attacco della Lega

Intanto la Lega attacca frontalmente l'ex vicepresidente, pubblicandone un fotomontaggio con una falce e martello sulla fronte e la scritta: "Letizia Moratti ha scelto di virare a sinistra e di non occuparsi dei lombardi per distrazioni politiche? Bene. Bye bye". Rincara la dose il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio: "L'errore che si è fatto forse è stato non mandarla a casa prima, io l'avrei mandata via prima, non puoi avere il vicepresidente della Regione che spara sul presidente. Lei flirta da tempo con Renzi e Calenda a livello politico e non mi stupisce che andrà in piazza con loro domani", dice a Un giorno da pecora su Rai Radio1.