Per il repubblicano Ron DeSantis la riconferma come governatore della Florida

"Uno storico successo a valanga", frutto della "migliore campagna nella storia della Florida": lo ha detto il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, alla folla dei suoi sostenitori dopo essere stato rieletto. "Abbiamo rispettato le promesse... agito in base al principio legge e ordine, protetto i diritti dei genitori a scuola, respinto l'ideologia woke, - ha spiegato - assicurando che "la libertà è qui". "Abbiamo riscritto la mappa politica", ha aggiunto, affiancato dalla moglie, mentre i suoi fan gridavano 'altri quattro anni'.

Con la vittoria schiacciante sul democratico, Charlie Crist, Ron DeSantis consolida l’identità della Florida come secondo Stato repubblicano più popoloso d’America.

"Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito a grosse sfide per la gente del nostro Stato, per i cittadini degli Stati Uniti e soprattutto per la libertà”, ha detto DeSantis nel discorso della vittoria, “Abbiamo scelto i fatti invece che la paura, l’istruzione invece che l’indottrinamento, legge e ordine invece che sommosse e disordine. La Florida è stata il rifugio

dell’integrità mentale quando il mondo è impazzito. Siamo diventati una cittadella della libertà per la gente di questo paese e del mondo”.