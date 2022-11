Prima udienza da regina consorte per Camilla: riceve lo scrittore per bambini Joseph Coelho

Coelho, a luglio, aveva ricevuto il riconoscimento di Children's Laureate , assegnato ogni due anni al migliore scrittore o illustratore nell' editoria britannica per l'infanzia e con la regina consorte ha parlato del valore educativo della lettura.

Camilla, consorte del sovrano Carlo III, nella Regency Room di Palazzo ha ricevuto Joseph Coelho , il famoso autore britannico di libri per bambini.

Camilla Parker Bowles, dall'8 settembre 2022 regina consorte del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth delle nazioni, è patrona di istituzioni letterarie come il National Literacy Trust e il Book Trust, ed è nota per i suoi interventi nel corso del Booker Prize, in cui spesso premia gli autori vincitori. Con lo scrittore, si è confrontata sul tema dell'importanza di incoraggiare i bambini a leggere.