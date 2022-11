Il Marocco affonda il Belgio: 2-0

Con un colpo di scena, il Marocco, con una splendida partita, meritatamente supera il Belgio 2-0 e arriva al comando del girone F. Il Belgio ora dovrà affrontare lo spareggio per la qualificazione contro la Croazia vice campione del Mondo. Deludente la prestazione della squadra di Martinez, che non è quasi mai riuscita a mettere in difficoltà l'attenta difesa marocchina. Un Belgio che via via non è riuscito a mantenere il gioco necessario per superare il talentuoso Marocco di oggi.

Oggi pomeriggio, Al Thumama Stadium, abbiamo assistito ad un primo tempo piuttosto povero di emozioni. Almeno fino al 18′ la squadra belga ha cercato di gestire il pallone a tutto campo e assediare il Marocco. Nella prima mezz'ora di gioco la gara non si blocca. Poi assistiamo a qualche invenzione di gioco da entrambe le squadre ma senza concludere. E si arriva al 45+1 di recupero quando il Marocco affonda e passa in vantaggio con Ziyech che calcia una punizione dall'out di destra, ma Courtois era stato disturbato dal fuorigioco di Saiss. Rete annullata dopo il VAR per fuorigioco. Fine primo tempo 0-0.