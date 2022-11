Fascia arcobaleno in campo, le squadre europee sfidano la FIFA in un braccio di ferro

L'Articolo 13.8.1 del Regolamento Equipaggiamento Fifa afferma: "Per le Competizioni Finali Fifa il capitano di ciascuna Squadra deve indossare la fascia da capitano fornita dalla Fifa". Per questo motivo i capitani delle squadre che avevano annunciato di indossare la fascia arcobaleno “One Love”, per i diritti della comunità LGBTQIA+ , avevano poi fatto marcia indietro a poche ore dai match previsti per oggi.

In un comunicato congiunto diffuso dalla Football Association , le dieci nazionali che avevano aderito alla campagna "One Love", hanno spiegato che la richiesta era stata fatta alla FIFA a settembre, e non avevano avuto risposta: “Siamo profondamente frustrati dalla decisione della FIFA che riteniamo senza precedenti” hanno scritto. “Eravamo pronti a pagare le multe previste”.

L'anno scorso, il primo a indossare la fascia, era stato l'olandese Georginio Wijnaldum durante una partita del campionato europeo in Ungheria con il consenso della UEFA, l'organo di governo del calcio europeo.

La querelle di oggi continua, la FIFA ha dichiarato: "la campagna No Discrimination è stata anticipata rispetto alla prevista fase dei quarti di finale, in modo che tutti i 32 capitani abbiano l'opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo". Quel che non è chiaro è cosa sia la campagna “No Discrimination”, se sia un via libera al desiderio delle squadre europee di esporre le proprie idee come avevano annunciato.

A guardare il sito ufficiale della FIFA non sembrerebbe. Sembrerebbe piuttosto che il governo del calcio mondiale voglia governare anche la campagna per l'inclusione e ammette esclusivamente di indossare fasce marchiate FIFA.