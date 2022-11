Ecco il var semiautomatico. Il pubblico allo stadio potrà vedere l’immagine decisiva

E' ormai entrata nel gergo comune. Ed è diventata familiare a tutti gli appassionati di calcio. La Var è la tecnologia dalla quale sempre più spesso passano le azioni decisive delle partite. Anche per questo via via vengono introdotte nuove novità per renderla sempre più “infallibile”. E così anche i Mondiali del Qatar sono l'occasione per una nuova sperimentazione: il fuorigioco semiautomatico. Alla vigilia della partita d'esordio, la Fifa ha voluto presentare questo nuovo sistema che - a detta degli organizzatori – dovrebbe assicurare un salto di qualità nel supporto agli arbitri. Le sale Var non sono negli stadi ma sono posizionate dentro l’International Broadcast Centre. Da lì gli assistenti saranno in contatto con gli arbitri per supportarli nei momenti più delicati delle partite. E oggi siamo entrati proprio in una sala var, ovvero nella stanza dei bottoni che probabilmente deciderà l’esito di numerose partite del mondiale.

Il fuorigioco semiautomatico è fondato su un pallone che ha al proprio interno un sensore ad altissima sensibilità che segnala anche il più piccolo tocco. Questo permetterà ai tecnici del var di “sincronizzare” le immagini e consentire quindi alle 12 telecamere di individuare la posizione dei giocatori nell’esatto momento in cui c’è il tocco decisivo. La Fifa ha deciso poi di sperimentare nuovamente la trasmissione negli stadi delle immagini var. E' accaduto solo ai mondiali in Russia. Mentre nelle altre competizioni ancora non è permesso. Per evitare contestazioni, infatti, in pressoché tutte le competizioni le immagini var non vengono mostrate al pubblico presente negli stadi. In Qatar, invece, non sarà così: non solo per il fuorigioco, ma per tutti i “check" effettuati dal var. Con una attenzione però: l'immagine decisiva verrà mostrata nei maxi schermi soltanto quando l'arbitro avrà preso la sua decisione in maniera definitiva.

