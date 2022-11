Rieletto in Pennsylvania ma era morto un mese fa: 85% dei voti per il democratico Tony DeLuca

"Siamo incredibilmente addolorati per la perdita del rappresentante Tony DeLuca, ma anche orgogliosi di vedere che gli elettori hanno continuato a mostrare fiducia in lui e nel suo impegno per i valori democratici, rieleggendolo postumo. A breve seguiranno elezioni speciali".

Con questo messaggio su Twitter il comitato per la campagna elettorale dei democratici in Pennsylvania ha annunciato la rielezione postuma del più veterano rappresentante di questo Stato americano, che ha ottenuto l'85% dei voti anche se lo scorso 9 ottobre è morto per un linfoma.

Al momento del decesso era troppo tardi per modificare le schede elettorali o inserire un quarto candidato per il seggio. E dato che il suo diretto rivale, la candidata verde Queonia "Zarah" Livingston, ha ottenuto il 14% dei voti, la vittoria di DeLuca ha innescato una speciale elezione che si terrà in data successiva.