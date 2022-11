Rissa tra famiglie per motivi di gelosia: un morto e cinque arresti

Sono cinque gli arresti convalidati a seguito della rissa che ha portato alla morte di Marcello Tortorici lo scorso 25 novembre.

Per l’omicidio del cinquantunenne di Caltanissetta è stato portato in carcere Kevin Fiore, 22 anni. Sono stati accusati invece di rissa aggravata Roberto Millaci, 50 anni, Michele Fiore, 30 anni, Salvatore Fiore, 53 e Massimo Tortorici, 45 anni.

Quest’ultimo è stato ammanettato il 28 novembre dopo due giorni di ricovero in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. Rimane ancora sotto osservazione medica Millaci per il quale si apriranno poi le porte del carcere al momento delle sue dimissioni.

Secondo una prima ricostruzione Marcello Tortorici è stato accoltellato alla gola nella notte tra sabato e domenica, in pieno centro storico, da Kevin Fiore in quello che sembra un regolamento di conti tra due famiglie della città siciliana. Lo scontro sarebbe nato a causa di una lite nata per questioni sentimentali tra il figlio ancora minorenne di Roberto Millaci, l’omicida e la sua giovane fidanzata.

Secondo quanto riferito dai militari del comando provinciale i Fiore, una volta rintracciati dai carabinieri nella loro abitazione, hanno presentato profonde ferite di arma da taglio e hanno raccontato di essere stati aggrediti dai fratelli Tortorici.

Ma in realtà era stato proprio uno di questi, Massimo, a giungere per primo nella caserma del comando provinciale tenendosi le mani al petto sporco di sangue e raccontando di essere stato accoltellato da Kevin Fiore.

Dalla sua denuncia è partito quindi l'intervento dei carabinieri che, al loro arrivo in via San Domenico, hanno trovato Millaci riverso per strada con una ferita alla gamba destra e Marcello Tortorici già privo di sensi e con una profonda ferita alla gola.