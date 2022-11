Segrate, muore per intossicazione da monossido: genitori lo scoprono solo all'obitorio

Tragico scambio di persona a Milano: ragazzo 21enne muore per intossicazione di monossido, ma per un equivoco i genitori lo credono ricoverato in ospedale.

A fuorviare gli investigatori, il portafogli di Pietro Caputo - il suo compagno - ritrovato sul comodino accanto a dove era stato trovato il corpo di Francesco Mazzacane, 24 anni, con il suo documento di identità.

I genitori del ragazzo campano deceduto erano stati subito avvertiti ma gli era stato detto che il figlio era ricoverato in ospedale, subito la corsa a Milano, e poi la terribile scoperta.

Pietro Caputo, di 24 anni, aveva raggiunto il 3 novembre il fidanzato Francesco - assunto il mese scorso da Esselunga ed ancora in formazione - e contava anche lui di trovare un lavoro e trasferirsi a Milano. Poi due notti fa la fuoriuscita di gas dalla caldaia del residence.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati in casa, per Francesco non c'era più nulla da fare: era a letto, senza vita, ma accanto a lui c'era però il portafogli del compagno con i suoi documenti.

Da questo è nato l'equivoco, che ha portato allo scambio di identità tra i due giovani.

Sul referto dei soccorritori e sul verbale dei carabinieri, infatti, sono state inserite per errore le generalità del 21enne, che invece era vivo e ricoverato in gravi condizioni al Fatebenefratelli. A scoprire lo scambio di persona sono stati, nel modo più tragico, i genitori di Francesco che hanno dovuto procedere al suo riconoscimento all'Istituto di Medicina Legale.

Nel frattempo, l'inchiesta aperta dal pubblico ministero, Luigi Luzi, per omicidio colposo e lesioni colpose prosegue, anche se al momento non ci sono ancora indagati.

Il magistrato ha posto sotto sequestro il locale caldaia ed ha disposto la piombatura del contatore.

Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane vittima, per accertare cause ed orario della morte, autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni.