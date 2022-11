Torna la paura a Stromboli, di nuovo invasa da fango e massi

Stromboli di nuovo in ginocchio dopo la pioggia caduta nelle ultime ore. Il maltempo che si è abbattuto nella notte sulla Sicilia ha provocato una serie di disagi. L'isola delle Eolie, che a maggio aveva dovuto fare i conti con il grosso incendio scoppiato nel set di una serie tv della Rai, viene ora colpita dal nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore. Le montagne, prive degli alberi andati in fumo nel rogo di alcuni mesi fa, non hanno trattenuto i detriti erosi dalla pioggia e questi sono precipitati fino alle strade, trasportati via da fiumi di fango che rendono complicato se non impossibile il transito e i collegamenti tra una parte e l'altra dell'isola. In corso le operazioni per tentare di ripristinare il prima possibile la regolare viabilità.

Il sindaco Riccardo Gullo, nella sua veste di commissario per l'emergenza, sta attivando tutti i mezzi necessari per liberare le strade, dove in questo momento è praticamente impossibile transitare.