Addio a Barbara Walters, la prima donna anchor di un programma di informazione serale

Barbara Walters, la prima donna anchor in un programma di informazione serale, è morta. Aveva 93 anni. La notizia è stata diffusa dalla Abc. Ma - al momento - non sono stati forniti altri dettagli come le cause del decesso o il luogo dove è avvenuto.

Walters esordì nel 1976 come prima conduttrice di un notiziario, con uno stipendio annuo senza precedenti di $ 1 milione.

Durante più di trent'anni di carriera, trascorsi alla ABC, e prima ancora alla NBC, la Walters ha realizzato delle interviste esclusive con personaggi famosi e potenti. Tra questi ricordiamo il Presidente Usa, Richard Nixon, Fidel Castro e lo Shah dell'Iran. Quest'ultimo gli rilasciò delle dichiarazioni durante il ricovero al Cornell Medical Hospital, nel novembre del 1979.

Negli ultimi anni aveva ideato e condotto un talk show diurno per la Abc, “The View”. Nel maggio del 2014 ha registrato l'ultima puntata, che di fatto ha segnato la fine della sua lunga carriera nel mondo dell'informazione. Dopo quella data infatti solo sporadiche apparizioni televisive in qualità di ospite.

Era diventata nel tempo una tale celebrità da meritarsi imitazioni d'autore al Saturday Night Live. La stessa giornalista aveva talmente apprezzato l'imitazione fatta dalla comica Gilda Radner che quando l'imitatrice morì per un tumore nell'89, lei inviò un messaggio di condoglianze al marito, l'attore e regista Gene Walder.