Aereo dell'aeronautica militare precipita a Trapani, ritrovato il corpo del pilota

E' stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota del caccia Eurofighter del 37mo Stormo precipitato ieri sera durante una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi. Era all'interno del velivolo finito nell'alveo di un fiume.

Il pilota morto nell'impatto si chiamava Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta: stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando, per motivi da accertare, prima di avviarsi all'atterraggio è precipitato al suolo.

L'impatto, dal quale non risultano danni ad altre persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa due miglia a sudest della base aerea siciliana, nella zona di Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala.

Pilota 'combat ready' su velivolo Eurofighter, il Capitano Altruda era in forza al 37mo Stormo di Trapani dal marzo del 2021 e aveva all'attivo centinaia di ore di volo effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.

Si lavorerà nelle prossime ore al recupero della scatola nera del caccia. L'area è stata sequestrata e in attesa del recupero della scatola nera - che sarà utile per i rilievi della Procura e quelli dell'inchiesta interna dell'Aeronautica - non è ancora possibile stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, spiegano fonti militari.