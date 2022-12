Afghanistan contro il diritto delle donne all'istruzione. La questione investirà il G7

Piangono e si consolano a vicenda fuori da un campus dell'Università di Kabul. Sono centinaia di donne afghane che da oggi hanno ricevuto l'ennesimo divieto a una vita normale. La polizia ha impedito ad alcune donne di entrare, dopo quello che è stato un fulmine a ciel sereno: il divieto immediato d'ingresso negli atenei ha impedito ad alcune perfino di completare il lavoro che stavano svolgendo. Rahimullah Nadeem, portavoce dell'Università di Kabul, ha confermato che le lezioni per le studentesse sono state interrotte mentre si svolgevano le ultime quattro cerimonie di laurea.

Dopo quella alla scuola, la stretta talebana colpisce ora l'Università e in generale il diritto delle donne all'istruzione in quella che si configura essere una discriminazione di genere. Alcuni attivisti di Unity and Solidarity of Afghanistan Women riuniti fuori dall'università privata Edrak a Kabul hanno scandito slogan come “L'istruzione non può essere un fatto politico!”. “Ancora una volta l'università è vietata alle donne, non vogliamo essere eliminate!”

La notizia fa il giro del mondo indignando la comunità democratica internazionale e non solo la questione potrebbe approdare in agenda al G7 di domani. E' stata la ministra degli esteri Annalena Baerbock ad avanzare la proposta: "Distruggendo il futuro delle ragazze e delle donne in Afghanistan, i talebani hanno deciso di distruggere il futuro del loro stesso paese. Metterò la questione all'ordine del giorno del G7 domani", ha scritto su twitter il ministro tedesco, il cui paese detiene la presidenza del G7 fino alla fine dell'anno.

"I talebani possono cercare di rendere le donne invisibili, ma non ci riusciranno: il mondo ci guarda" ha affermato la politica tedesca.

Il divieto talebano non fa distinzione tra università private o pubbliche, l'autorità non ha fornito una ragione né ha reagito alla feroce e rapida condanna globale, mentre alla stampa e agli studenti è stato impedito di scattare fotografie, riprese e di protestare. Secondo fonti interne la decisione di bandire le donne dalle università è stata probabilmente presa da una manciata di figure talebane di alto livello, tra cui spicca il leader Hibatullah Akhunzada, direttamente a Kandahar, luogo di nascita del movimento talebano. A Kabul, dove risiedono i ministri della giustizia, dell'istruzione superiore e dei cosiddetto ministero della “ virtù e del vizio” sarebbero stati solo informati.