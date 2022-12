Austria, dieci persone travolte da una valanga: corsa contro il tempo per salvare i dispersi

Una valanga in Austria si è staccata nel primo pomeriggio di oggi e ha seppellito parte della pista da sci a Lech-Zürs, travolgendo una decina di sciatori, che sono rimasti sepolti. “Una persona è stata salvata, mentre proseguono le operazioni per ritrovare le altre”, ha precisato un portavoce senza fornire dettagli sulla loro sorte. Alle ricerche partecipano le unità cinofile e sei elicotteri.

La valanga è iniziata intorno alle 15 nell'area del Trittkopf, a 2.700 metri di altitudine, nella regione occidentale del Vorarlberg. Secondo il servizio di allerta valanghe, domenica c’era un alto rischio nella zona, a causa del forte vento. Normalmente la pista non è pericolosa.

Il lavoro di ricerca è stato reso più difficile dal sopraggiungere dell'oscurità. In un primo momento, gli elicotteri hanno continuato a sorvolare l'area per cercare le vittime sepolte. Ma la ricerca dall'alto è stata ora interrotta. Sono però stati installati dei riflettori per illuminare la scena dell'incidente.

Attualmente si presume che fino a dieci persone si trovassero nell'area al momento della valanga. “Così hanno riferito diversi testimoni oculari. Ma non conosciamo il numero esatto delle persone”, ha dichiarato un portavoce del dipartimento di polizia di Stato.