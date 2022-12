Cascate del Niagara congelate. Tempesta artica negli Usa: 38 morti nello Stato di New York

Buffalo è ancora sepolta sotto quasi un metro e mezzo di neve, che ha isolato migliaia di persone. "E' una tempesta terribile - ha detto il commissario della contea di Erie, Mark Poloncarz - ma senza il pronto intervento dei volontari e dei soccorsi, il bilancio sarebbe stato molto più grave". Polizia e membri della Guardia nazionale, in tutto circa seicento, passano casa per casa per accertarsi che la situazione sia sotto controllo. Vengono portati viveri, farmaci e rifornimenti per alimentare le caldaie.

E' salito a 38 il bilancio delle vittime della tempesta polare che ha spazzato la zona occidentale dello Stato di New York. Buffalo e il lago Erie sono gli epicentri del vortice artico che da una settimana ha messo in ginocchio vaste aree gli Stati Uniti, provocando in tutto sessanta morti. Le Cascate del Niagara, al confine con il Canada, sono congelate dal freddo. Le foto delle cascate cristallizzate sono diventate virali sui social.

La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, ma l'emergenza resta alta, anche perché alla tempesta polare ora dovrebbe seguire il rischio inondazioni. Lo scioglimento delle immense quantità di neve cadute nell'area fanno temere alluvioni. Le comunità a ridosso dei laghi sono state messe in preallarme.

La situazione d'emergenza, però, è limitata alla parte occidentale dello Stato di New York. Non è a rischio la Grande Mela, che da Buffalo dista più di cinquecento chilometri. A New York City il freddo dei giorni scorsi si è allentato, oggi c'è una giornata piena di sole e 7 gradi sopra lo zero. Nel weekend di Natale la temperatura era scesa anche a -10.

In Colorado il bilancio delle vittime è di due morti, a Kansas di tre. Tre morti anche in Kentucky, mentre in Missouri l'unica vittima accertata è una persona che ha perso il controllo dell'auto sulla strada ghiacciata. In Ohio i morti sono nove, due in South Carolina, tra cui un uomo di novant'anni che era uscito a Natale per riparare una conduttura.

Alla tragedia del maltempo si aggiunge la beffa dei furti: otto persone sono state arrestate a Buffalo mentre cercavano di portare via oggetti dalle case abbandonate.