Energia: 7 Paesi Ue propongono un tetto al prezzo del gas di 160 euro a megawattora

Un gruppo di sette Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, ha proposto di fissare un tetto al prezzo del gas di 160 euro per megawattora, ben lontano dal tetto di 275 euro proposto dalla Commissione europea e dal compromesso a 264 euro avanzato dalla presidenza ceca dell'Unione.

La proposta, alla quale aderiscono anche Grecia, Belgio e Polonia, e che ha il sostegno di Slovenia, Malta e Lituania, viene discussa per la prima volta oggi nella riunione degli ambasciatori dei Ventisette presso la Ue.

I 7 propongono di stabilire, dal primo gennaio 2023, un limite sul gas di 160 euro a megawattora che interesserebbe tutti i tipi di contratto (fisico e finanziario) con qualsiasi termine di consegna (non solo consegne di un mese) e che copra anche i contratti bilaterali.

Il meccanismo verrebbe attivato per "decisione politica" e avrebbe "chiare condizioni di sospensione": funzionerebbe come un semaforo con i colori verde, giallo e rosso a seconda dei rischi e verrebbe sospeso se "in futuro il livello non fosse adeguato".

I sette Paesi aggiungono a questa opzione di price cap "fisso" un secondo limite che sarebbe "dinamico", definito mensilmente o trimestralmente, e che verrebbe "parzialmente" legato all'evoluzione media di una serie di indici di riferimento del Gnl (Gas Naturale Liquefatto, una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano) in tutto il mondo.